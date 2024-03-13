Dolar bugün kaç liradan işlem görüyor?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Dün saat 15.30’da ABD’de kritik enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de enflasyon şubat ayında yıllık bazda piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 3,1 olan enflasyon artış hızının aynı kalacağı yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları beklentilere paralel yüzde 0,4 olarak açıklandı. Piyasalar bir önceki ay yüzde 0,3 olan artışın, geçen ay yüzde 0,4 seviyesinde olmasını bekliyordu.

KRİTİK ENFLASYON VERİSİNİN ARDINDAN PİYASALAR HAREKETLENDİ

ABD’de enflasyonun halen yüksek seyretmesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi daha uzun süre sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Son dönemde piyasalar Fed’den haziran ayında bir faiz indirimi bekliyordu.

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Dün kritik veri sonrasında dolar endeksi 103.177 seviyesine kadar yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.170 seviyesini gördü. Bugün dolar endeksi 102.899 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.135 ile geriliyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.04’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.95, en yüksek ise 32.73 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.13 lira ile primli seyrediyor.