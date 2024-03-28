Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı belirledi. Fed, faizi 23 yılın zirvesinde tutarken, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korudu. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte geçen hafta ons altın 2222 dolar seviyesine kadar yükselirken gram altın 2300 TL’yi aşmıştı. Ancak hafta ortasından sonra altın fiyatlarında düşüş dikkat çekmişti.

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Yeni haftada ise altın fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor. Dün ons altın 2197 dolar seviyesine kadar yükselirken, gram altın 2277 TL’yi görmüştü.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2194 dolar seviyesinden başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2199 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2187 dolar, en yüksek ise 2200 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 2276 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2286 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2270 lira, en yüksek ise 2286 lira seviyeleri görüldü.