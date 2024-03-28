Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı belirledi. Fed, faizi 23 yılın zirvesinde tutarken, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korudu. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte geçen hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert hareketler görülmüştü.

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu hafta ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi daha sakin bir seyir izliyor. Bugün dolar endeksi 104.321 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.210 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.31 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.22, en yüksek ise 32.35 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.19 lira ile primli hareket ediyor.