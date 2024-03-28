Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Dolar ve euroda son durum ne?
Haberler Uzmanpara Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.25’in üzerinde başladı.

28.03.2024 - 08:56 | | UZMANPARA
Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı belirledi. Fed, faizi 23 yılın zirvesinde tutarken, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korudu. Bu gelişmenin etkisiyle birlikte geçen hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde sert hareketler görülmüştü.   

Haberin Devamı

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu hafta ise dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi daha sakin bir seyir izliyor. Bugün dolar endeksi 104.321 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.210 ile primli seyrediyor. 

DOLAR/TL YÜKSELİYOR 

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 32.25’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.31 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.22, en yüksek ise 32.35 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.19 lira ile primli hareket ediyor.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Haberi Görüntüle

 

Şişli Belediye Başkanı ifade vermek için savcılığa geldi

Şişli Belediye Başkanı ifade vermek için savcılığa geldi
Kuşum Aydın sosyal medyadan ateş püskürdü! 'Param bitti'

Kuşum Aydın sosyal medyadan ateş püskürdü! 'Param bitti'