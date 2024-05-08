Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD’de geçen hafta cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed’in bu yıl kasım yerine eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri arttı.

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Bu durum son haftalarda sert düşüş kaydeden altın fiyatları üzerindeki baskıyı bir nebze de olsa hafifletti. Dün ons altın 2329 dolara kadar yükseldikten sonra geri çekildi. Gram altın ise 2400 liranın üzerinde seyretti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2314 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2310 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2303 dolar, en yüksek ise 2321 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2399 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2395 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2390 lira, en yüksek ise 2408 lira seviyeleri test edildi.