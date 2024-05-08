Dolar ve euroda son durum ne?

ABD’de geçen hafta cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Fed’in bu yıl kasım yerine eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentileri arttı.

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Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi cuma günü sert düşüş göstererek 104.522 seviyesini test etti. Yeni haftada ise dolar endeksinde toparlanma dikkat çekti. Bugün dolar endeksi 105.530 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.486 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 32.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.26 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 32.15, en yüksek ise 32.40 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.71 lira ile sakin seyrediyor.