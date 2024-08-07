Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Geçen hafta cuma günü ABD’de iş gücü piyasasının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ülkede resesyon endişeleri artmış bu durum küresel borsalar, petrol ve altın gibi değerli emtialar üzerinde önemli etki yapmıştı.

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Yeni haftada küresel borsalarda sert düşüşler dikkat çekerken, altın fiyatları da aşağı yönlü bir seyir izledi.

ALTIN FİYATLARI İKİ GÜNÜ DÜŞÜŞLE KAPATTI

Haftaya 2444 dolardan başlayan ons altın salı günü 2381 doları gördükten sonra 2390 dolardan kapandı. Ons altında görülen satış baskısı yurt içinde gram altın fiyatını aşağı yönlü etkiledi.

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Yeni haftanın ilk işlem gününe 2609 liradan başlayan gram altın dün 2567 lirayı gördü. Gram altın günü 2581 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 2390 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2394 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2379 dolar, en yüksek ise 2397 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2582 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2582 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2568 lira, en yüksek ise 2611 lira seviyeleri test edildi.