Hizmet Üretim Endeksi arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %9,2 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %4,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri %13,0 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %11,1 arttı.

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HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,6 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,4 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,3 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %4,0 azaldı, gayrimenkul hizmetleri %5,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %3,3 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise %2,3 arttı.