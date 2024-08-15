Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ABD’de dün açıklanan ve herhangi bir sürpriz içermeyen temmuz ayı tüketici enflasyonu verisi sonrası piyasalar eylülde faiz indirimi yapılıp yapılmayacağından çok ne kadarlık bir indirime gidileceğini tartışmaya başladı.

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ALTIN DÜN GERİLEDİ

ABD’de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dün altın fiyatları geriledi. Ons altın 2438 doları görürken, gram altın 2633 lirayı test etti.

FED BEKLENTİLERİ ŞEKİLLENİYOR

Morgan Stanley’e bağlı E*Trade’den Chris Larkin, “Şimdi asıl soru Fed’in önümüzdeki ay faizleri 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceği. Eğer önümüzdeki beş hafta boyunca verilerin çoğu ekonominin yavaşladığına işaret ederse, Fed daha agresif bir indirime gidebilir” dedi.

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Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de iş gücü piyasası konusunda enflasyondan daha fazla endişe duyduğunu söyledi. Goolsbee, Bloomberg News’e verdiği röportajda mevcut faiz oranlarının ancak ekonominin aşırı ısındığı bir ortamda uygun olacak şekilde “çok kısıtlayıcı” olduğunu söyledi. Goolsbee, Fed’in eylülde faiz indirmesinin ne kadar olası olduğu ya da indirimin hangi büyüklükte olabileceği konusunda yorum yapmadı.

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ATLANTA FED BAŞKANI: EYLÜLDE FAİZ İNDİRİMİNE AÇIĞIM

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise Financial Times’a verdiği mülakatta eylül ayında bir faiz indirimine “açık” olduğunu söyledi. Bostic, “İş gücü piyasasında soğuma işaretleri görülürken Fed para politikasını gevşetmek için geç kalmayı göze alamaz” dedi.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2447 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 2459 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2446 dolar, en yüksek ise 2459 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2643 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2660 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2642 lira, en yüksek ise 2660 lira seviyeleri test edildi.