Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor. İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye daha fazla yayılmayacağına ilişkin beklentiler piyasalarda tansiyonu düşürdü.

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Geçtiğimiz haftalarda 2 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın fiyatı geçen hafta geriledi. Cuma günü 1933 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı 1936 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Ons altındaki düşüşe bağlı olarak yurt içinde gram altın fiyatı da geriledi. Cuma günü 1774 liraya kadar gerileyen gram altın 1777 liradan haftayı tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1937 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1935 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1928 dolar, en yüksek ise 1943 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1777 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1779 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1770 lira, en yüksek ise 1785 lira seviyeleri test edildi.