Borsada bilanço etkisi! Rakam verildi: İşte yükseliş için en kritik seviye

Halka açık şirketler bu yılın 3. çeyrek dönemine ilişkin bilançolarını açıkladılar. Pek çok şirket yüksek karlılık bildirdi. Şirketlerin karlılık seviyelerini artırmasıyla bazı hisselerde yükseliş dikkat çekti.

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Ancak bazı şirketler yüksek karlılık bildirmesine rağmen bunun hisse performansına etkisi sınırlı kaldı. Bu hisseler ya bir iki gün yükseldi, ya da hiç tepki göstermedi. Peki bazı hisseler prim yaparken, bazıları neden beklenen etkiyi göstermedi. Borsada tam anlamıyla yükseliş ne zaman başlar? Konuyla ilgili beklentileri Ekonomist Hikmet Baydar, Uzmanpara’ya açıkladı. Baydar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘PARA GİRERSE HİSSELER YÜKSELİYOR’

“Şirketlerin yüksek karlılık açıklaması ve hisse senetlerinin performanslarının bazılarının çok yüksek olması bazılarında ise bu etkisinin sınırlı kalması tamamen piyasadaki likidite girişi ile alakalıdır. Borsaya para girerse hisse senetlerine alım geliyor ve fiyatlar yükselebiliyor. Aksi halde bunun hisselere etkisi sınırlı olur.

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Karlılıklarda bir değişiklik yok, hisse sahiplerinin elde edeceği temettü gelirlerinde de bir değişiklik olmayacak. Ancak kar performanslarının iyi olması piyasaya para girişi olacağı anlamına gelmiyor. Halka arzların çoğalması, para girişinin halka arzlara kayması, jeopolitik riskler ile gelişmekte olan ülkelere nakit akışının zayıflaması borsaya para girişini düşük tutuyor.

‘YABANCIYA GÖRE BORSA HALA CAZİP’

Son zamanlarda borsa endeks bazında düşük işlem hacmi ve yatay seyirde hareket ediyordu. Kimse satmaya razı değil ancak çıkış beklentileri devam ediyor. Bunun arkasındaki sebep dolar bazında fiyatların henüz zirvelere gelmemesi nedeniyle yabancı yatırımcıya göre borsanın hala cazip olmasıdır.

BORSA NE ZAMAN TAM ANLAMIYLA YÜKSELİR?

Gevşemeler ya da bilanço karlılıkları açıklandıktan sonra yukarı hareketlerin olmaması piyasaya para girişi olmamasındandır. Şirketlerin gelecekteki temettü veriminin yüksek olması gelecekteki fiyatlamalarla ilgili daha büyük hedeflerin konulmasını sağlayabilir. Para girişi olmadığı sürece bu hedeflerin gerçekleştirilmesi zor. Önümüzdeki süreç içinde hem olumlu jeopolitik gelişmelerin hem de Türkiye’nin notu dahil, sermaye piyasaları ile barışmasını sağlayacak gelişmelerin olması gerekir. O zaman yüksek karlılık açıklayan firmalara daha fazla para girişi olacağını hep birlikte göreceğiz.

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HANGİ SEKTÖRLER DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ?

İnşaat ve beton üretimi yapan firmalarda karlılıkların yüksek olduğunu söyleyebilirim. Birçok sektörde performanslar karışık. Bilanço risklerini iyi yöneten şirketlerin karlılıkları daha iyi geliyor. Kötü yöneten şirketlerin karlılıklarında düşüşler var. Bu geleceğe yönelik hedef fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Borsada yükselişin başlayabilmesi için global piyasalarda risk iştahının arttığını görmemiz lazım. Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir bir seviyeye çekilmesi lazım. Rating notları nedeniyle Türkiye’ye yatırım yeterince gelmiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurt dışında Türkiye’yi iyi bir şekilde anlatmasıyla birlikte yabancı yatırımcıların Türkiye ile ilgili bazı gerçekleri daha iyi öğrenmesi ve Türkiye’ye ilgi göstermesi mümkün olacaktır. Jeopolitik riskler ortadan kalkmadan gelişmekte olan ülkelere para girişi zor. Not değişimleri olmadan da şu anda Türkiye’ye yabancı ilgisi sınırlı olur diye düşünüyorum.

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BORSADA YÜKSELİŞ İÇİN EN KRİTİK SEVİYE NE?

Teknik olarak yukarı sinyalleri var. Borsa 3 gündür yukarı sinyali veriyor. İşlem hacminin düşük olması biraz düşündürüyor. Borsa için öncelikle 8396 puan seviyesi geçilmeden yeni zirve konuşulması zor. Mevcut işlem hacmi ile borsanın henüz bu direnci kırmasının düşük olduğunu düşünüyorum. 8400-8500 bandı takip edilmeli, güçlü işlem hacmi olmadığı sürece yukarı yönlü çıkışların geçici olacağını düşünüyorum.

8500 çok kritik bir seviye, bunu geçtiği zaman ancak yeni hedefleri konuşmak mümkün olabilecektir.”