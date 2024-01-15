Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarında yönü ABD ekonomisindeki gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın en önemli verisi ABD’de enflasyon ve ÜFE verileriydi.

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ABD’DE ENFLASYON BEKLENTİLERİ AŞTI

Perşembe günü ABD’de aralık ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3.4, aylık bazda ise 0.3 oranında artış gösterdi.

ABD’de yıllık enflasyonun 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyordu. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyordu. Çekirdek tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0.3 artışla piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ

Öte yandan cuma günü piyasaların gözü ABD ÜFE verisindeydi. ABD’de üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde düşüş yaşanması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine mart ayında başlayacağı tahminlerini destekledi. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları cuma günü yükselişe geçti.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Cuma günü ons altın 2062 dolara kadar yükseldikten sonra haftayı 2047 dolardan kapattı. Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL’nin hareketi ile yükseliş gösterdi. Cuma günü gram altın 1995 lirayı gördükten sonra 1981 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftaya 2048 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2055 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2045 dolar, en yüksek ise 2058 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1981 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1989 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1976 lira, en yüksek ise 1991 lira seviyeleri test edildi.