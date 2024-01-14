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Borsada yatırımcı sayısında düşüş sürüyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında düşüş geçen hafta da devam etti ve son 5 haftada 1 milyonu aştı.

14.01.2024 - 09:35 | | Foreks Haber
Borsada yatırımcı sayısında düşüş sürüyor

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre pay senedi yatırımcı sayısı 12 Ocak ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 75 bin 158 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 585 bin 192'den 7 milyon 510 bin 34'e indi. 

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Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 5 haftada 1 milyon 63 bin 442 kişi azalmış oldu. 

Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,26 trilyon TL'den 10,53 trilyon TL'ye yükseldi. 

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