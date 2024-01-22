Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD'de cuma günü açıklanacak olan çekirdek PCE verisi piyasanın yön belirlemesine en büyük etken olacak. Gelecek hafta Federal Açık Piyasa Komitesi’nden (FOMC) çıkacak karar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar da altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

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ONS ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta düşüş gösteren ons altın fiyatı yeni haftanın ilk işlem gününe 2029 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2023 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2019 dolar, en yüksek ise 2032 dolar seviyeleri görüldü.

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Altın yatırımcıları çarşamba günü açıklanacak ABD öncü PMI raporunu, perşembe günü açıklanacak dördüncü çeyrek öncü GSYH tahminlerini de takip edecek.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise gram altında yönü ons altın ve dolar/TL’deki seyir belirlemeye devam ediyor. Gram altın da geçtiğimiz hafta düşüş gösterdi. Yeni haftanın ilk işlem gününe 1970 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1967 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1960 lira, en yüksek ise 1974 lira seviyeleri test edildi.