Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,45'te tuttu.

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Banka ipotekli konut kredileri için referans teşkil eden beş yıllık faiz oranını da öngörüldüğü gibi %4,2 seviyesinde devam ettirdi.

Barclays ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Geriye dönüp bakıldığında bu muhtemelen PBOC'nin faiz oranları politikasının döviz kuru yetkisi tarafından kısıtlandığı gerçeğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

ANZ Group Çin Stratejisti Xing Zhaopeng, "Bankalar ocak ayında kesintiye gitmeye hazır değil" dedi. Ayrıca bankalar için net faiz marjlarındaki bozulmayı "büyük bir endişe" olarak gösterdi.