Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2023 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin Merkez Bankası faizi değiştirmedi
HaberlerUzmanparaÇin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası (PBOC) gösterge kredi faiz oranını bu ay da değiştirmedi.

22.01.2024 - 09:24 | | Foreks Haber
Çin Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Çin Merkez Bankası gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi. Bir yıllık kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,45'te tuttu.

Haberin Devamı

Banka ipotekli konut kredileri için referans teşkil eden beş yıllık faiz oranını da öngörüldüğü gibi %4,2 seviyesinde devam ettirdi.

Barclays ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda, "Geriye dönüp bakıldığında bu muhtemelen PBOC'nin faiz oranları politikasının döviz kuru yetkisi tarafından kısıtlandığı gerçeğini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

ANZ Group Çin Stratejisti Xing Zhaopeng, "Bankalar ocak ayında kesintiye gitmeye hazır değil" dedi. Ayrıca bankalar için net faiz marjlarındaki bozulmayı "büyük bir endişe" olarak gösterdi.

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatları haftaya nasıl başladı?Haberi Görüntüle
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! Dikkat çeken atama, bir hafta Fenerbahçe'ye bir hafta Galatasaray'a

Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı! Dikkat çeken atama, bir hafta Fenerbahçe'ye bir hafta Galatasaray'a

Mardin'de bombalı tuzak

Mardin'de bombalı tuzak