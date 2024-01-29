Dolar bugün kaç lira?

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin son gelen veriler önemle takip ediliyor.

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YILIN İLK FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Bu hafta çarşamba günü Fed yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizin değiştirilmemesi yönünde. Fed’in enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz indirimine gitmesi beklenmiyor. ABD’de son açıklanan enflasyon verisi yükseliş göstermişti.

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Bugün dolar endeksi 103.459 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.122 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 30.16’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 30.35 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.16, en yüksek ise 30.41 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 32.93 lira ile yükseliş gösteriyor.