Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Ocak ayında tarım dışı istihdam 353 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağı yönündeydi. ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından altın fiyatlarında düşüş görüldü.

GRAM ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Cuma günü 2014 liraya kadar yükselen gram altın 1986 lirayı gördükten sonra 1996 liradan kapandı.

ONS ALTIN DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 2057 doları gördükten sonra gerileyen ons altın 2036 dolardan kapandı.

POWELL’DAN FAİZ AÇIKLAMASI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirterek, dikkatli hareket edeceklerini ifade etti.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 1997 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1992 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1987 lira, en yüksek ise 2011 lira seviyeleri test edildi.

Güne 2037 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 2029 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2029 dolar, en yüksek ise 2042 dolar seviyeleri görüldü.