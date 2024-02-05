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Uzmanpara'Faiz indirimi kararında ihtiyatlı davranılacak'
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'Faiz indirimi kararında ihtiyatlı davranılacak'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell gösterge faiz oranını ne zaman düşüreceklerine karar verirken "ihtiyatlı" davranacaklarını söyledi.

05.02.2024 - 09:12 | | Foreks Haber
'Faiz indirimi kararında ihtiyatlı davranılacak'

CBS'in haber programı "60 Minutes"e konuşan Powell, güçlü bir ekonominin merkez bankacılara enflasyonun düşmeye devam edeceğine dair güven oluşturmak için zaman tanıdığını ifade etti.

Powell, "Yapılacak ihtiyatlı şey, biraz zaman vermek ve verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye indiğini doğruladığını görmektir" dedi.

Demecinde ABD ekonomisinde "yumuşak inişin" artık neredeyse kesin olduğunu söylemekten kaçınan Powell, Fed'in hem fiyat istikrarı hem de azami istihdam görevlerine yönelik riskleri izlediğini ve zayıflayan istihdam artışını faiz indirimlerini hızlandırmak için olası bir neden olarak değerlendireceğini söyledi.

"Reel ekonomiye ve Amerikan halkı için orta ve uzun vadede doğru olanı yapmaya odaklandık. Çok erken ya da çok geç hareket etme riskini dengelemek zorundayız" diye konuşan Powell, "Ekonominin iyi bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Enflasyonun düşmekte olduğunu düşünüyoruz. Sadece %2'lik hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düştüğüne dair biraz daha güven kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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