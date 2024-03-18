Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD verilerinde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından altın fiyatlarında düşüş hızlanmıştı.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Özellikle ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini azalttı. Bu gelişme ile birlikte altın fiyatlarında düşüş hız kazandı.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA!

Öte yandan bu haftanın en önemli gelişmesi ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Fed çarşamba günü kritik faiz kararını açıklayacak. Faizin sabit kalması beklenirken, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesajlar önemle takip edilecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2155 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yatay seyrederek 2154 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2146 dolar, en yüksek ise 2157 dolar seviyeleri görüldü.

Haberin Devamı

Güne 2228 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 2237 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2223 lira, en yüksek ise 2241 lira seviyeleri test edildi.