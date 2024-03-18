Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD verilerinde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’de TÜFE ve ÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından piyasalar hareketlenmişti.

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Özellikle ABD’de enflasyonun beklentilerin üzerinde artış göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini azalttı. Bu gelişme ile birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi sert yükseliş gösterdi.

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6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçen hafta 103 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün dolar endeksi 103.410 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.306 ile sakin seyrediyor.

GÖZLER FED FAİZ KARARINDA!

Öte yandan bu haftanın en önemli gelişmesi ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı olacak. Fed çarşamba günü kritik faiz kararını açıklayacak. Faizin sabit kalması beklenirken, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara vereceği mesajlar önemle takip edilecek.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.14’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.30 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.09, en yüksek ise 32.43 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.25 lira ile primli hareket ediyor.