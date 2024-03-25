Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Fed geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Banka faizi 23 yılın zirvesinde bırakırken, bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü korudu.

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ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda Fed’in faizi daha uzun süre yüksek tutabileceği fiyatlanıyordu. Fed’in bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından altın fiyatları hafta ortasında rekor seviyeleri gördü.

ONS ALTIN REKORDAN DÖNDÜ

Ons altın fiyatı perşembe günü 2222 dolar ile rekor kırdıktan sonra geri çekildi. 2157 doları gören ons altın haftayı 2165 dolardan kapattı.

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Yurt içinde ise geçen hafta ons altındaki yükselişe bağlı olarak gram altın fiyatı hızla yükseldi. Perşembe günü 2317 lira ile rekor kıran gram altın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası döviz kurlarında yaşanan geri çekilmenin etkisiyle birlikte düşüş gösterdi.

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MERKEZ BANKASI’NDAN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

TCMB perşembe günü saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı. Gram altın fiyatında aşağı yönlü seyir dikkat çekti.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA GERİLEDİ

Gram altın fiyatı perşembe günü rekor seviyeden hızla geri çekildi. 2218 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatı haftayı 2225 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2165 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2166 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2163 dolar, en yüksek ise 2178 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2225 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2238 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2221 lira, en yüksek ise 2250 lira seviyeleri test edildi.