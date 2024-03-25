Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) gelen gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Fed geçtiğimiz hafta politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu. Banka faizi 23 yılın zirvesinde bırakırken, bu yıl için 3 faiz indirimi öngörüsünü korudu.

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ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından piyasalarda Fed’in faizi daha uzun süre yüksek tutabileceği fiyatlanıyordu. Fed’in bu yıl 3 faiz indirimi öngörüsünü korumasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi hareketlendi.

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Perşembe günü 103.172 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi cuma günü 104.496’ya yükseldi. Cuma günü ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.198 seviyesine kadar geriledi.

Bugün dolar endeksi 104.339 ile yatay hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.216 ile primli hareket ediyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN SÜRPRİZ FAİZ KARARI

TCMB perşembe günü saat 14.00'te politika faizini açıkladı. Banka sürpriz bir şekilde 500 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında geri çekilme yaşandı.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.00’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.15 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.90, en yüksek ise 32.17 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.80 lira ile primli seyrediyor.