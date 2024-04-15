Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasaları Orta Doğu’daki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsrail’in Şam’daki İran konsolosluğuna saldırmasının ardından tansiyon yükselmişti. İran cephesinden ise karşılık verileceğine yönelik mesajlar gelmişti.

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İran’dan beklenen misilleme cumartesi günü gerçekleşti. İsrail’e çok sayıda İHA ve füzeli saldırı yapıldı. Böylelikle İran, İsrail’e ilk kez doğrudan saldırdı. Bölgedeki gelişmeler piyasaları hareketlendirdi. Özellikle riskli varlıklardan kripto paralarda sert kayıplar görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA CUMA GÜNÜ SERT HAREKET

İran’ın cumartesi günü yaptığı saldırı girişimi öncesinde cuma günü bölgedeki tansiyonun yükselmesinin etkisiyle birlikte altın fiyatları rekor seviyeleri test etmişti. Cuma günü ons altın 2431 doları gördükten sonra gerileyerek haftayı 2343 dolardan kapattı.

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Cuma günü 2529 liraya kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı sonrasında gerileyerek haftayı 2438 liradan kapattı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2344 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2354 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2344 dolar, en yüksek ise 2372 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2439 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2449 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2437 lira, en yüksek ise 2471 lira seviyeleri test edildi.