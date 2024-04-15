Dolar bugün kaç lira?

Para ve emtia piyasaları Orta Doğu’daki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İsrail’in Şam’daki İran konsolosluğuna saldırmasının ardından tansiyon yükselmişti. İran cephesinden ise karşılık verileceğine yönelik mesajlar gelmişti.

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İran’dan beklenen misilleme cumartesi günü gerçekleşti. İsrail’e çok sayıda İHA ve füzeli saldırı yapıldı. Böylelikle İran, İsrail’e ilk kez doğrudan saldırdı. Bölgedeki gelişmeler piyasaları hareketlendirdi. Özellikle riskli varlıklardan kripto paralarda sert kayıplar görüldü.

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Cuma günü 106 seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir eşiği aşan dolar endeksi bugün 105.945’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.558 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.36’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.33, en yüksek ise 32.57 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.53 lira ile primli hareket ediyor.