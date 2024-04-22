Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yönü İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta cuma günü ons altın fiyatı 2417 doları gördükten sonra gerileyerek 2391 dolardan kapanmıştı.

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Ons altındaki hareketler yurt içinde gram altın fiyatında belirleyici oluyor. Cuma günü gram altın fiyatı 2552 lira ile tarihi rekor kıran sonra haftayı 2499 liradan tamamladı. Özellikle Orta Doğu’da tansiyonun düşmesiyle birlikte altın fiyatlarında yön değişti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2391 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2363 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2360 dolar, en yüksek ise 2391 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2498 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2478 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2475 lira, en yüksek ise 2506 lira seviyeleri test edildi.