Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü İsrail ile İran arasında yaşanan gelişmeler belirlemeye devam ediyor. İran ile İsrail arasında tansiyonun düşmesi piyasalarda fiyatlamaları değiştirdi. Özellikle güvenli liman altında sert düşüşler dikkat çekti.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar endeksi 106.041 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.658 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.48’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.61 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.44, en yüksek ise 32.63 seviyeleri test edildi. Euro ise aynı dakikalarda 34.79 lira ile primli seyrediyor.