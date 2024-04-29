Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları, Fed'den erken bir faiz indirimi umutlarının azalmasıyla düştü.

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Gözler Fed'in 1 Mayıs Çarşamba günü sona erecek toplantısına ve bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

ONS ALTIN BUGÜN GERİLİYOR

Haftaya 2337 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2335 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2320 dolar, en yüksek ise 2338 dolar seviyeleri test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Bugün için destek seviyesinin 2311 dolar olarak ifade edildiği ons altında, direnç noktası ise 2351 dolarda. Desteğin aşağı kırılması halinde 2291 dolar seviyesinin görülmesi bekleniyor. Yukarı hareketlerde ise 2377 dolar hedeflenebilir.

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kısa vadede altın, faiz indirimlerinin ertelenme ihtimali nedeniyle bazı zorluklarla karşı karşıya. Ancak altın 2200-2350 dolar aralığında kalabilirse değerli metal önümüzdeki çeyreklerde ABD makro verilerindeki olası bir gerilemeden faydalanmak için iyi bir konuma sahip olacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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FED BEKLENTİLERİ NELER?

Fed'in yarın başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek toplantıda gösterge faiz oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutacağı düşünülüyor.

CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda bu yıl tek bir faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun kasım ayında geleceğini düşünüyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Haftaya 2438 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2432 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2384 lira, en yüksek ise 2448 lira seviyeleri görüldü.