Dolar/TL bugün ne kadar oldu?

Piyasalarda bu hafta gözler Fed'in 1 Mayıs Çarşamba günü sona erecek toplantısına ve bu hafta açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrilmiş durumda.

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Fed'in yarın başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek toplantıda gösterge faiz oranını %5,25 ile %5,5 arasında sabit tutacağı düşünülüyor. CME'nin FedWatch aracına göre yatırımcılar şu anda bu yıl tek bir faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun kasım ayında geleceğini düşünüyor.

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Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde 105.614 ile düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.645 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.46’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 32.40 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 31.76, en yüksek ise 32.56 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.80 lira ile hafif primli seyrediyor.