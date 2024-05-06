Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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Öte yandan cuma günü piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında tarım dışı istihdam 175 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 240 bin artış olacağı yönündeydi.

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Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ HAREKETLENDİ

Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesinin ardından altın fiyatları cuma günü hareketlendi. Ons altın 2320 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2301 dolardan kapattı. 2413 lirayı gören gram altın ise cuma günü 2393 liradan kapandı. Haftalık bazda altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2301 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2329 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2291 dolar, en yüksek ise 2332 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2393 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2416 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2375 lira, en yüksek ise 2419 lira seviyeleri test edildi.