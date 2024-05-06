Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarının gözü kulağı geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini sabit tuttu. Böylelikle Fed faiz oranını 20 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

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Öte yandan cuma günü piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında tarım dışı istihdam 175 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 240 bin artış olacağı yönündeydi.

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Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,9 seviyesine çıktı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,8 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

DOLAR ENDEKSİ CUMA GÜNÜ GERİLEDİ

ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından dolar endeksi cuma günü 104.522’ye kadar geriledi. Bugün dolar endeksi 104.932 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.502 ile geriliyor.

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DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda gerileyerek 32.25 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.16, en yüksek ise 32.42 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.84 lira ile sakin seyrediyor.