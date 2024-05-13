Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD Merkez Bankası’nın bu yıl kasım yerine eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler, ABD’de iş gücü piyasasıyla ilgili son açıklanan veriler piyasaları etkilemeye devam ediyor.

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ABD’de geçtiğimiz haftalarda tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gelirken, geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin üzerinde artış göstermişti.

ALTIN CUMA GÜNÜ YÜKSELDİ

Ons altın fiyatı cuma günü 2378 dolar seviyesine kadar yükselirken, haftayı 2360 dolardan kapattı. Ons altın yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini test etmişti.

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Ons altındaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle birlikte cuma günü gram altın 2467 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın haftayı 2444 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2360 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2345 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2338 dolar, en yüksek ise 2364 dolar seviyeleri test edildi.

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Güne 2446 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2429 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2419 lira, en yüksek ise 2463 lira seviyeleri görüldü.