Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın bu yıl kasım yerine eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler, ABD’de iş gücü piyasasıyla ilgili son açıklanan veriler piyasaları etkilemeye devam ediyor.

Haberin Devamı

ABD’de geçtiğimiz haftalarda tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gelirken, geçen hafta işsizlik maaşı başvuruları ise beklentilerin üzerinde artış göstermişti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde 105.087 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.469 ile düşüş gösteriyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.23’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.21 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.11, en yüksek ise 32.40 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 34.83 lira ile geriliyor.