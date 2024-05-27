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Uzmanpara Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı sert düşüşle kapattı. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine kasım ayında başlayabileceğine ilişkin beklentiler altında baskı yarattı.

27.05.2024 - 08:27 | | UZMANPARA
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. ABD’de ekonomik verilerin güçlü gelmesi Fed’in bu yıl faiz indirimine kasım ayında başlayabileceği ihtimalini kuvvetlendirirken bu durum altın fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. 

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Geçen hafta pazartesi günü ons altın fiyatı 2450 dolar ile tarihi rekor kırdıktan sonra sert düşüşe geçti. Ons altın cuma günü 2325 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylelikle ons altın fiyatı haftayı sert düşüşle kapatmış oldu. 

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ 

Ons altındaki sert düşüş yurt içinde gram altın fiyatının hızla gerilemesine yol açtı. Geçen hafta pazartesi günü 2540 lirayı gördükten sonra gerileyen gram altın cuma günü 2407 liraya kadar düştü. Gram altın haftayı 2418 liradan kapattı. 

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın ilk işlem gününe 2334 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2343 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2332 dolar, en yüksek ise 2347 dolar seviyeleri görüldü. 

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Güne 2418 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2427 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2409 lira, en yüksek ise 2432 lira seviyeleri test edildi. 

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