Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen verilerde olmaya devam ediyor. ABD’de cuma günü açıklanan ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin yumuşama sinyali vermesi ve ABD ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonominin itici gücü olan tüketimin hız kestiğine dair sinyal verdi.

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GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Yatırımcılar bu hafta ise cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini izleyecek.

ALTIN FİYATLARI GEÇEN HAFTA GERİLEDİ

Geçen hafta cuma günü ons altın 2320 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 2327 dolardan kapandı. 2402 lirayı gören gram altın ise günü 2412 liradan tamamladı. Haftalık bazda altın fiyatlarında düşüş dikkat çekti.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2327 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2318 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2315 dolar, en yüksek ise 2331 dolar seviyeleri görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2412 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2399 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2396 lira, en yüksek ise 2416 lira seviyeleri test edildi.