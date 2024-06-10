Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Piyasaların merakla beklediği kritik tarım dışı istihdam verisi geçen hafta cuma günü açıklandı. Buna göre mayıs ayında tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi.

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Son açıklanan veri sonrası nisan ayında tarım dışı istihdam verisi 175 binden, 165 bine revize edildi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.9 seviyesinden yüzde 4’e çıktı.

KRİTİK GELİŞME SONRASI ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Tarım dışı istihdamı verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstermesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimini öteleyebileceği ihtimalleri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

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Cuma günü ons ve gram altın yüzde 3’ün üzerinde kayıp gösterdi. Ons altın haftayı 2293 dolar, gram altın 2382 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2293 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2395 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2287 dolar, en yüksek ise 2301 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2382 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2396 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2381 lira, en yüksek ise 2407 lira seviyeleri test edildi.