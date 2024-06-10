Dolar bugün kaç TL?

Piyasaların merakla beklediği kritik tarım dışı istihdam verisi geçen hafta cuma günü açıklandı. Buna göre mayıs ayında tarım dışı istihdam 272 bin arttı. Piyasalarda beklenti tarım dışı istihdamın 190 bin artması yönündeydi.

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Son açıklanan veri sonrası nisan ayında tarım dışı istihdam verisi 175 binden, 165 bine revize edildi. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3.9 seviyesinden yüzde 4’e çıktı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ

Tarım dışı istihdamı verisinin piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstermesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimini öteleyebileceği ihtimalleri kuvvetlendi. Bu durum doların küresel çapta güçlenmesine yol açtı.

DOLAR ENDEKSİNDE SERT YÜKSELİŞ

Cuma günü dolar endeksi 104.946 seviyesine kadar yükselirken, bugün de yukarı yönlü seyrini koruyor. Dolar endeksi bugün 105.222 seviyesinde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.461 ile primli seyrediyor.

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DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.38’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.47 liradan işlem görüyor. Euro ise aynı dakikalarda 34.97 lira ile yukarı yönlü seyrediyor.