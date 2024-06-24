Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçen hafta genelinde yükseliş gösteren altın fiyatları cuma günü zirve seviyelerden döndü.

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Gram altın fiyatı cuma günü 2503 liraya kadar yükseldikten sonra geriledi. Gram altın cuma günü 2444 lira seviyesine çekildi. Gün içi en düşük seviyeyi test ettikten sonra gram altın haftayı 2450 liradan kapattı. Ons altın 2316 dolar seviyesine kadar geriledi.

ONS ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Capital.com analisti olan Kyle Rodda, "Cuma gecesi güçlü ABD doları nedeniyle oldukça önemli bir satış yaşandı. Piyasalar bu yıl iki faiz indirimine doğru ilerlese de altın bundan bir ölçüde etkilendi. PCE'nin düşük gelmeye devam ettiğini görmeye devam edersek, bu ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine hazır olduğunu teyit edebilir" dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler 2368 dolar direncini geçemeyen ons altın fiyatının 2287 dolar desteğine doğru gerilemesini bekliyor. Bugün için ilk direnç 2333 dolar destek ise 2302 dolar seviyesinde.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2322 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2328 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2317 dolar, en yüksek ise 2333 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2451 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2463 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2438 lira, en yüksek ise 2469 lira seviyeleri test edildi.