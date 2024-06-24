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Uzmanpara Dolar bugün kaç lira oldu?
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Dolar bugün kaç lira oldu?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.82’nin üzerinde başladı.

24.06.2024 - 09:16 | | UZMANPARA
Dolar bugün kaç lira oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı ve ABD enflasyon rakamları piyasaların odağındaydı. 

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Geçen hafta perşembe günü 105.200’lü seviyelerden yönünü yukarı çeviren dolar endeksi bugün 105.418 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.257 ile yatay seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.82’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 32.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.70, en yüksek ise 32.90 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.39 lira ile yükseliyor. 

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