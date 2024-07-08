Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Para ve emtia piyasalarında geçen hafta ABD iş gücü istatistikleri önemle takip edildi. ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 206 bin artarak beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı 0.1 puan artışla 4.1’e yükseldi.

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ALTIN FİYATLARI CUMA GÜNÜ HAREKETLENDİ

Kritik tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altında sert yükseliş görüldü. Ons altın cuma günü 2392 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gram altın ise 2512 lira seviyesini test etti. Ons altın haftayı 2391 dolardan, gram altın 2511 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Yeni haftanın ilk işlem gününe 2391 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2382 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2380 dolar, en yüksek ise 2391 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2511 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2499 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2495 lira, en yüksek ise 2512 lira seviyeleri test edildi.