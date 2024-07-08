Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında geçen hafta ABD iş gücü istatistikleri önemle takip edildi. ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi 206 bin artarak beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede işsizlik oranı 0.1 puan artışla 4.1’e yükseldi.

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Cuma günü kritik tarım dışı istihdam verisinin açıklanmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde düşüş dikkat çekti. Dolar endeksi 104.825’e kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.271’i test etti.

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Bugün dolar endeksi 104.971 ile sakin seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.296 ile primli hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 32.65’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 32.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.58, en yüksek ise 32.69 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 35.37 lira ile geriliyor.