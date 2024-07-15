Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri kuvvetlendi.

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Bu gelişmeyle birlikte cuma günü ons altın fiyatı 2418 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Yurt içinde gram altın fiyatı ons altın ve dolar/TL’deki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle birlikte yeni bir rekora imza attı. Gram altın 2570 lira seviyesine kadar yükseldi.

Ons altın geçen haftayı 2411 dolardan, gram altın 2561 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2411 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2412 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2401 dolar, en yüksek ise 2415 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2561 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2564 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2553 lira, en yüksek ise 2569 lira seviyeleri test edildi.

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YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN KAPALI

Öte yandan bugün yurt içi piyasalar "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle kapalı kalacak.