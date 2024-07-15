Dolar bugün ne kadar oldu?

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri kuvvetlendi.

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Bu gelişmeyle birlikte cuma günü ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinde sert düşüş görüldü. Dolar endeksi cuma günü 104.041’e kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.179 seviyesini test etti.

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Bugün dolar endeksi 104.070 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.210 ile yükseliyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 33.02’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 33.06 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.95, en yüksek ise 33.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.13 lira ile primli seyrediyor.

YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN KAPALI

Öte yandan bugün yurt içi piyasalar "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle kapalı kalacak.