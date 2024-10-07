Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları bölgede jeopolitik gerilimleri tırmandırıyor. Özellikle son dönemde güvenli liman talebiyle yükselen altın fiyatları ABD’den gelen ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimaline göre yön arayışını sürdürüyor.

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Cuma günü beklentilerin çok üzerinde artış gösteren tarım dışı istihdam verisi sonrası piyasalarda Fed faiz indirimi fiyatlamaları azaldı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN YATAY SEYİRDE

Geçen haftanın son gününde düşüş gösteren ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde yatay seyrediyor. Haftaya 2653 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2654 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2639 dolar, en yüksek ise 2656 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2921 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2923 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2901 lira, en yüksek ise 2926 lira seviyeleri test edildi.