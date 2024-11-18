Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ABD’de başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha az faiz indirimine gideceği beklentilerinin kuvvetlenmesi değerli metal altının sert düşüş göstermesine yol açmıştı.

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Geçtiğimiz hafta altın fiyatları yüzde 4’ün üzerinde değer kaybı yaşadı. Bu 2021'den bu yana en kötü haftalık düşüş olarak kayıtlara geçti.

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Donald Trump'ın zaferi, politikalarının enflasyonist olma potansiyeli göz önüne alındığında gelecek yıl faiz indirimlerine ilişkin görünümü gölgelese de swap trader’larının yaklaşık yarısı göreve başlamadan önce gelecek ay muhtemelen bir Fed indirimi olacağını bekliyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ilk işlem gününe 2562 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2584 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2562 dolar, en yüksek ise 2597 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 2831 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 2863 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2827 lira, en yüksek ise 2879 lira seviyeleri görüldü.