Altın fiyatları için kritik gün

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının etkileri gün geçtikçe değişiyor. Yeni mutasyonların ortaya çıkmasıyla birlikte küresel çapta endişeler artarken, bu durum para ve emtia piyasalarında fiyatlamaları etkiliyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı küresel piyasalarda etkisini oldukça hissettirdi. Özellikle altın fiyatları bu durumdan etkilenirken, yatırımcılar bugün saat 16.30’da açıklanacak olan kasım ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Ons altın perşembe günü ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte geriledi. Bugün ise altın yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasının nasıl şekilleneceğini anlamak için tarım dışı istihdam verilerini takip edecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, yaptığı açıklamalarda her fırsatta istihdamda belirgin bir iyileşme görülmesi durumunda varlık alım programında azaltımın hızlanabileceğinin ve faizin erken bir tarihte artırılabileceğinin sinyalini vermişti.

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ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Kritik veri öncesi ise ons altın haftanın son işlem gününde önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.76 oranında yükselişle 1.775 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1768 dolar, en yüksek ise 1776 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Yurt içinde ise altın fiyatları, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle birlikte bu hafta primli bir seyir izliyor. Çarşamba günü 792 liraya kadar çıkarak rekor tazeleyen gram altın, bu seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçerek 767 liradan kapanmıştı.

Perşembe gününe ise 767 liradan başlayan gram altın, genel olarak primli bir seyir izledi ve 779 liradan kapandı.

Bugün ise haftayı yükselişle tamamlamaya yönelen gram altın, şu dakikalarda 779 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 773 lira, en yüksek ise 784 lira seviyeleri görüldü.