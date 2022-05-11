Altın fiyatları için kritik gün

Pandeminin başlamasıyla birlikte ülkelerin kısıtlamalara gitmesi küresel çapta tedarik zincirinde sıkıntıları beraberinde getirdi. Dünya genelinde arz sorunlarının baş göstermesiyle birlikte merkez bankaları ultra gevşek para politikası uygulayarak ekonomilerini destekledi.

ENFLASYON TEHDİDİ MERKEZ BANKALARINI ZORLUYOR

Merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesinin bir sonucu olarak geçtiğimiz yılın ortalarında küresel çapta enflasyon tehdidi giderek arttı. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde enflasyon rekor seviyeye çıktı.

Enflasyonla başa çıkabilmek için merkez bankaları parasal sıkılaşmaya yöneldi. Mart ayında 3 yıl sonra ilk kez faiz artışı yapan ABD Merkez Bankası (Fed) nisan ayında son 22 yılın en sert faiz artışına giderek politika faizini 50 baz puan yükseltti.

YATIRIMCILAR DOLAR VE TAHVİLE YÖNELİYOR

Fed’in faiz artışına gitmesiyle birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizi pazartesi günü 3.5 yılın zirvesine ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcıların dolara ve tahvile yönelmesi altın fiyatlarının düşmesine neden oluyor.

ONS ALTIN 3 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta düşüş kaydeden ons altın yeni haftada da aşağı yönlü bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 1853 dolardan başlayan ons altın 1835 dolara geriledikten sonra 1838 dolardan kapandı.

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Bugüne 1838 dolardan başlayan ons altın 1832 dolara kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü. Ons altın şu dakikalarda 1848 dolardan işlem görüyor. Ons altın gün içerisinde en yüksek 1849 dolar seviyesine ulaştı.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 15.30’da açıklanacak olan ABD enflasyonuna çevrildi. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması bekleniyor. Tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

ABD’de enflasyon artışının yavaşlaması bekleniyor. Eğer enflasyon piyasa beklentileri dahilinde gevşemez ve yeni bir zirve yaparsa bu durumda altın fiyatları üzerinde baskı oluşabilir. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada önümüzdeki toplantılarda Fed üyelerinin 75 baz puanlık bir faiz artışının tartışılmadığını söylemişti.

Enflasyonda rekor serisi devam ederse Fed genel fiyat düzeyinde gerçekleşen yükselişe karşı 75 baz puanlık faiz artışını görüşebilir. Böyle bir durumda altın fiyatları üzerinde baskı artar. Enflasyon beklentiler dahilinde gevşerse bu durumda altın piyasasında yükselişler görülebilir.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler spot için bugün güçlü destek olarak 1813 dolar/ons seviyesini öne çıkarıyor. Buranın kırılması halinde 1780 dolar/ons seviyesine doğru geri çekilmenin başlayacağı tahmin ediliyor. Yukarı hareketlerde dirençler 1859 ve 1874 dolar/ons olarak görülüyor.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ÜZERİNDE

Yurt içinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle birlikte primli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 899 liradan başlayan gram altın 916 liraya kadar yükseldikten sonra 901 liradan kapandı.

Bugüne 901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 910 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 900 lira, en yüksek ise 912 lira seviyeleri görüldü.