Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarından sonra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024 yılında 3 kez 75 baz puanlık faiz indirimi öngörmesiyle birlikte piyasalarda mart ayına kadar bir olası faiz indirimi ihtimali fiyatlanmıştı. Ancak bu beklentiler cuma gününden sonra azalmaya başladı.

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Geçen hafta cuma günü ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Kritik veri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre yüksek tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler Fed’in mart ayında olası bir faiz indirimine gitme ihtimalini düşürdü. Altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle birlikte düşüş kaydetti.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan aralık ayı ABD enflasyonunda olacak. ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 0.1 puan artışla 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyor. Kritik enflasyon verisi altın fiyatlarında yönü tayin edecek.

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KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ PİYASALARDA SON DURUM NE?

Dün 2020 dolara kadar gerileyen ons altın bugüne 2023 dolardan başladı. Ons altın şu dakikalarda yükselerek 2035 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2023 dolar, en yüksek ise 2035 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1948 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1963 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1939 lira, en yüksek ise 1964 lira seviyeleri test edildi.