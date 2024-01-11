Dolar bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Aralık ayının ortalarından sonra Fed’in 2024 yılında 3 kez 75 baz puanlık faiz indirimi öngörmesiyle birlikte piyasalarda mart ayına kadar bir olası faiz indirimi ihtimali fiyatlanmıştı. Ancak bu beklentiler cuma gününden sonra azalmaya başladı.

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Geçen hafta cuma günü ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Kritik veri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre yüksek tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler Fed’in mart ayında olası bir faiz indirimine gitme ihtimalini düşürdü.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30’da açıklanacak olan aralık ayı ABD enflasyonunda olacak. ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 0.1 oranında artışla 3.2 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aylık enflasyonun ise yüzde 0.2 oranında artması öngörülüyor. Kritik enflasyon verisi altın fiyatlarında yönü tayin edecek.

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 102.226 ile hafif gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 29.95’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 30.01 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 29.79, en yüksek ise 30.01 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.09 lira ile primli seyrediyor.