Altın fiyatları için kritik gün

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını söylemesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti.

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GRAM ALTINDA BASKI SÜRÜYOR

Ons altın geçtiğimiz hafta düşüş gösterirken, yurt içinde gram altın fiyatı ise yatay bir seyir izlemişti. Özellikle son dönemde ons altındaki düşüş gram altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş yurt dışında ons altının aşağı yönlü seyretmesine neden oluyor.

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ

Haftaya 2024 dolardan başlayan ons altın 2011 dolara kadar geriledikten sonra günü 2020 dolardan kapattı. Dün 1997 liradan açılan gram altın 1983 lirayı gördükten sonra 1994 liradan günü tamamladı.

SAAT 16.30’A DİKKAT

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı saat 16.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de ocak ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3.4’ten yüzde 2.9’a gerilemesi bekleniyor. Kritik enflasyon verisi altın fiyatlarında yönü tayin edecek.

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KRİTİK GELİŞME ÖNCESİ PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2020 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2026 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2016 dolar, en yüksek ise 2026 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1995 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2001 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1987 lira, en yüksek ise 2001 lira seviyeleri test edildi.