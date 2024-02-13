Dolar bugün kaç TL?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını söylemesinin ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmişti.

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SAAT 16.30’A DİKKAT

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı saat 16.30’da açıklanacak olan ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de ocak ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3.4’ten yüzde 2.9’a gerilemesi bekleniyor. Kritik enflasyon verisi piyasalarda yönü tayin edecek.

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Dolar endeksi bugün hafif yükselerek 104.245’ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.179 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YATAY HAREKET EDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 30.71’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay hareket ederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 30.64, en yüksek ise 30.74 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 33.09 lira ile yatay hareket ediyor.