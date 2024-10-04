Altın fiyatları için kritik gün!

Para ve emtia piyasalarında yön ABD'den gelen ekonomik gelişmeler ve Orta Doğu'daki çatışmalarla birlikte şekilleniyor. ABD Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftalarda faiz indirimine başlamasıyla birlikte altın fiyatları yükselmiş, dolar küresel çapta gerilemişti. Özellikle İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısı bölgede jeopolitik riskleri körüklerken, güvenli liman altına talebi artırıyor.

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MERAKLA BEKLENEN VERİ AÇIKLANDI!

Öte yandan bugün saat 15.30'da ABD'de kritik tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Eylül ayında tarım dışı istihdam beklentilerin çok üzerinde 254 bin artış gösterdi. Piyasalar eylül ayında tarım dışı istihdamın 147 bin kişi artmasını bekliyordu. Son açıklanan veriyle birlikte ağustos ayında 142 bin olan tarım dışı istihdam rakamı 159 bine revize edildi.

Tarım dışı istihdam verisi sonrası ons altın şu sıralarda gerileyerek 2.651 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2632 dolar, en yüksek ise 2667 dolar seviyeleri test edildi.

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Güne 2913 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2918 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2899 lira, en yüksek ise 2936 lira seviyeleri görüldü.

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ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Mumbai'deki Kedia Commodities'in Direktörü Ajay Kedia, özellikle İsrail ve İran'la ilgili jeopolitik gerilimlerin altın fiyatlarını desteklediğini ve bu riskler azalmadıkça fiyatların rekor seviyelere yakın kalmasının muhtemel olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Tahran'ın İsrail'e füze saldırısına misilleme olarak İran'ın petrol tesislerini vurmayı tartıştığını söylerken, İsrail ordusu Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'a karşı savaşında Beyrut'u yeni hava saldırılarıyla vurdu.